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ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ، آسٹریلیا نے بنگلادیش کو 9 وکٹ سے ہرا دیا

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17 جون ، 2026
ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ، آسٹریلیا نے بنگلادیش کو 9 وکٹ سے ہرا دیا

آئی سی سی ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے بنگلا دیش کو 9 وکٹ سے ہرا دیا، فاتح ٹیم نے 78 رن کا ہدف 10ویں اوور میں صرف 1 وکٹ پر حاصل کر لیا۔

ٹی 20 ورلڈ کپ کے تمام میچز جیوسوپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو براہ راست نشر کر رہے ہیں۔

لیڈز میں کھیلے گئے میچ میں بنگلا دیش کی بیٹرز آسٹریلوی بولنگ کا جم کے سامنا نہ کر سکیں اور آدھی ٹیم صرف 27 رن پر پویلین لوٹ گئی۔

مشکل میں کپتان نگار سلطانہ نے 27 اور ریتو مونی نے 16رن بنائے، بنگلا دیش کا اسکور 8 وکٹ پر 77رن رہا۔

ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی جارجیا ول نے 45 رن کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو 9 وکٹ سے فتح دلا دی، ایلیسا پیری 19رن بنا کر نات آوٹ رہیں۔

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