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فیفا ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے متعدد فینز پر بغیر ٹکٹ میچ دیکھنے کا الزام

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کھیلوں کی خبریں
18 جون ، 2026
فوٹو بشکریہ غیر ملکی میڈیا
فوٹو بشکریہ غیر ملکی میڈیا

فیفا ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے متعدد فینز پر بغیر ٹکٹ کے میچ دیکھنے کا الزام لگ گیا۔

اس حوالے سے برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ انگلینڈ اور کروشیا کے درمیان میچ میں انگلینڈ کے کچھ فینز بغیر ٹکٹ اسٹیڈیم میں داخل ہوئے، انگلینڈ کے فینز سیکیورٹی حصار کو توڑتے ہوئے اسٹیڈیم میں داخل ہوئے۔

برطانوی میڈیا کے مطابق فیفا نے واقعے سے لاعلمی کا اظہار کر دیا۔ 

انگلینڈ نے کروشیا کو دو کے مقابلے میں چار گول سے ہرا دیا

کپتان ہیری کین کی عمدہ فارم اور دو گول کی بدولت انگلینڈ نے کروشیا کو فٹ بال ورلڈ کپ کے اپنے پہلے میچ میں دو کے مقابلے میں چار گول سے ہرادیا۔

ترجمان فیفا کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں کہ فینز بغیر ٹکٹ کے اسٹیڈیم میں داخل ہوئے۔

برطانوی میڈیا نے کہا ہے کہ 70 ہزار 649 افراد کے گنجائش والے اسٹیڈیم میں 70 ہزار 389 افراد نے میچ دیکھا۔

انگلینڈ کی ٹیم پہلے میچ میں آرلنگٹن کے اے ٹی اینڈ ٹی اسٹیڈیم میں کروشیا کے خلاف مدِمقابل ہوئی۔

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