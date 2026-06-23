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کراچی: ساتھیوں سے ملکر بیوی کو قتل کرنیوالا شوہر گرفتار

کاشف مشتاق
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قومی خبریں
23 جون ، 2026
—فائل فوٹو
—فائل فوٹو

کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں خاتون کے قتل میں ملوث شوہر کو گرفتار کر لیا گیا۔

اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خاتون کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا واقعہ 12 جون کو پیش آیا تھا۔

شوہر تیز دھار آلے سے بیوی کو قتل کرکے فرار ہوگیا

پولیس کے مطابق بنارس فرنٹیئر کالونی نمبر 02 سیڑھی بابا مزار کے قریب گھر سے خاتون کی لاش ملی ہے ۔

پولیس حکام نے کہا ہے کہ ملزم نے گھریلو ناچاقی پر 4 نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ بیوی کو قتل کیا تھا۔

حکام کا کہنا ہے کہ خاتون کے قتل کا مقدمہ اس کے والد کی مدعیت میں درج ہے۔

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