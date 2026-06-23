کراچی: ساتھیوں سے ملکر بیوی کو قتل کرنیوالا شوہر گرفتار

کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں خاتون کے قتل میں ملوث شوہر کو گرفتار کر لیا گیا۔
اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خاتون کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا واقعہ 12 جون کو پیش آیا تھا۔
پولیس حکام نے کہا ہے کہ ملزم نے گھریلو ناچاقی پر 4 نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ بیوی کو قتل کیا تھا۔
حکام کا کہنا ہے کہ خاتون کے قتل کا مقدمہ اس کے والد کی مدعیت میں درج ہے۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آگیا، قیمت 225 روپے کی لیٹر کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آگیا، قیمت 225 روپے کی لیٹر کیا جائے۔