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فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات، امن اقدامات پر تبادلہ خیال، آئی ایس پی آر

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قومی خبریں
23 جون ، 2026
فوٹو بشکریہ آئی ایس پی آر
فوٹو بشکریہ آئی ایس پی آر

فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ملاقات کی ہے، اس دوران ایرانی صدر نے مذاکرات کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری اور ذمہ درانہ کردار کو سراہا۔

انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق ملاقات میں علاقائی پیشرفت اور امن اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 

آئی ایس پی آر کے مطابق ایرانی صدر نے کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا اور تنازع کے پُرامن حل کی حوصلہ افزائی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا۔

صدر آصف زرداری سے مسعود پزشکیان کی ملاقات، پاک ایران تعلقات، علاقائی امن کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ

اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں پاک ایران دوطرفہ اور علاقائی روابط، اقتصادی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ایرانی صدر نے علاقائی اسٹیک ہولڈرز کے مابین مفاہمت بڑھانے کی پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔

ملاقات کے دوران پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی مشاورت برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔

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