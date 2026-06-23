لاہور: نوجوان سے رقم مانگنے پر سب انسپکٹر کے خلاف بھیک مانگنے کا مقدمہ درج

لاہور پولیس نے نوجوان سے رقم مانگنے پر سب انسپکٹر کے خلاف بھیک مانگنے کا مقدمہ درج کرلیا۔
پولیس کے مطابق سب انسپکٹر نے ایک طالب علم کو ہاسٹل سے بلاکر رقم مانگی تھی۔
پولیس کے مطابق ملزم سب انسپکٹر پر گداگری ایکٹ اور پولیس رولز کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آگیا، قیمت 225 روپے کی لیٹر کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آگیا، قیمت 225 روپے کی لیٹر کیا جائے۔