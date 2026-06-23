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لاہور: نوجوان سے رقم مانگنے پر سب انسپکٹر کے خلاف بھیک مانگنے کا مقدمہ درج

MA
میاں عابد
تازہ ترین
قومی خبریں
23 جون ، 2026
لاہور: نوجوان سے رقم مانگنے پر سب انسپکٹر کے خلاف بھیک مانگنے کا مقدمہ درج

لاہور پولیس نے نوجوان سے رقم مانگنے پر سب انسپکٹر کے خلاف بھیک مانگنے کا مقدمہ درج کرلیا۔ 

پولیس کے مطابق سب انسپکٹر نے ایک طالب علم کو ہاسٹل سے بلاکر رقم مانگی تھی۔ 

پولیس کے مطابق ملزم سب انسپکٹر پر گداگری ایکٹ اور پولیس رولز کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

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