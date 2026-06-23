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صوبوں کا وفاق کی مالی معاونت کرنا آئینی معاملہ ہے، بیرسٹر گوہر

SD
شبیر ڈار
تازہ ترین
قومی خبریں
23 جون ، 2026
صوبوں کا وفاق کی مالی معاونت کرنا آئینی معاملہ ہے، بیرسٹر گوہر

چیئرمین پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ صوبوں کا وفاق کی مالی معاونت کرنا آئینی معاملہ ہے۔

راولپنڈی اڈیالہ روڈ پر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ  بانی پی ٹی آئی سے 35 ہفتوں سے ملاقاتیں بند ہیں، ہم مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں ذاتی معالجین اور فیملی کو رسائی دی جائے۔

انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ متاثر ہے، 5 انجیکشن لگائے گئے، بشریٰ بی بی کی آنکھ کی بھی سرجری کی گئی ہے۔

پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر وفاداری بدلنا دھوکا دہی ہے، سلمان اکرم راجا

پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی) کے مرکزی رہنما ایڈووکیٹ سلمان اکرم راجا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر وفاداری تبدیل کرنا دھوکا دہی ہے۔

بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ بجٹ وہ ہوتا ہے جس میں عوام کو گیسں، بجلی غذائی اشیا سستی ملیں، ہم نے کچھ تجاویز دیں لیکن حکومت کے پاس اکثریت ہے اس لیے ہماری تجاویز معنی نہیں رکھتیں۔

اُن کا کہنا تھا کہ صوبوں کا وفاق کی مالی معاونت کرنا آئینی معاملہ ہے، این ایف اسی ایوارڈ کے مطابق صوبوں کو ان کا شیئر ملنا چاہیے۔

پی ٹی آئی چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ وفاق کو چاہیے اپنا ریونیو جنریشن بڑھائے اور شاہ خرچیاں ختم کرے، صوبوں سے پیسے مانگنا ناجائز مطالبہ ہے، سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے ہی نکلنا چاہیے۔

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