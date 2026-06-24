 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

فیفا ورلڈ کپ: انگلینڈ کیخلاف میچ میں گھانا کو پنالٹی نہ ملنے کے فیصلے پر تنقید

فیضان لاکھانی
تازہ ترین
کھیلوں کی خبریں
24 جون ، 2026
فوٹو بشکریہ غیر ملکی میڈیا
فوٹو بشکریہ غیر ملکی میڈیا

فیفا ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف میچ میں گھانا کو پنالٹی نہ ملنے کے فیصلے پر تنقید کی جا رہی ہے۔

گھانا نے آخری لمحات میں پنالٹی کا مطالبہ کیا، ایزری کونسا کے چیلنج پر فاؤل کا شبہ ظاہر کیا گیا۔

ریفری نے پنالٹی دینے سے انکار کیا اور وی اے آر نے بھی کوئی مداخلت نہیں کی جس پر گھانا کے کوچ کارلو کیروش نے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور وی اے آر پر سوال اٹھا دیے۔

فیفا ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے متعدد فینز پر بغیر ٹکٹ میچ دیکھنے کا الزام

برطانوی میڈیا کے مطابق فیفا نے واقعے سے لاعلمی کا اظہار کر دیا۔

اس حوالے سے کارلو کیروش کا کہنا ہے کہ کیا ورلڈ کپ میں وی اے آر اب بھی کام کر رہا ہے یا نہیں؟

دوسری جانب سابق انگلش اسٹار وین رونی نے بھی فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پنالٹی ہو سکتی تھی، ایزری کونسا کا چیلنج خطرناک تھا اور فاؤل بنتا تھا۔

میچ کے بعد متنازع فیصلے پر عالمی سطح پر وی اے آر کے استعمال پر نئی بحث شروع ہو گئی۔

کھیلوں کی خبریں سے مزید