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مہاجرین نشستوں کا خاتمہ کوئی شکوہ نہیں جائز مطالبہ ہے، فیصل ممتاز راٹھور

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قومی خبریں
01 جولائی ، 2026
مہاجرین نشستوں کا خاتمہ کوئی شکوہ نہیں جائز مطالبہ ہے، فیصل ممتاز راٹھور

وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا ہے کہ مہاجرین نشستوں کا خاتمہ کوئی شکوہ یا گلہ نہیں، بلکہ ایک جائز مطالبہ ہے۔

اپنے بیان میں وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ مہاجرین کی نشستوں کے معاملے پر بامعنی اور سنجیدہ بحث کی ضرورت ہے، اور اس بحث کےلیے موزوں اور آئینی فورم قانون ساز اسمبلی ہے۔

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انہوں نے کہا کہ جلد یا بدیر سب کو اس ناگزیر حقیقت کا ادراک ہو جائے گا کہ اس معاملے کا حل جمہوری اور آئینی طریقہ کار کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ سیاسی حقوق کے حصول کا بہترین راستہ سیاسی جدوجہد ہے، نہ کہ احتجاج یا ہنگامہ آرائی۔

ان کا کہنا تھا کہ تمام فریقین کو اس معاملے کے حل کے لیے جمہوری اور پارلیمانی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔

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