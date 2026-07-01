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ہمارا موقف ہے کہ آزاد کشمیر کی 12 نشستیں فی الفور ختم نہیں ہو سکتیں، طارق فضل چوہدری

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قومی خبریں
01 جولائی ، 2026
طارق فضل چوہدری - فوٹو: فائل
طارق فضل چوہدری - فوٹو: فائل

وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چوہدری کا کہنا ہے کہ ہمارا موقف ہے کہ آزاد کشمیر کی 12 نشستیں فی الفور ختم نہیں ہو سکتیں، ان کے خاتمے کےلیے آئینی ترمیم درکار ہے۔

وزیراعظم آزاد کشمیر کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے وزیر پارلیمانی امور نے کہا کہ الیکشن کے بعد نئی اسمبلی کوئی فیصلہ کرے تو وہ ترمیم کر سکتی ہے، 12 نشستیں ابھی بحال ہیں اور بحال رہیں گی۔

طارق فضل چوہدری نے کہا کہ فیصل ممتاز راٹھور نے اگر کوئی رائے دی یا فارمولا ہے تو شیئر نہیں کیا گیا۔

وزیر پارلیمانی امور نے کہا کہ سوشل میڈیا رپورٹس پر ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے، وزیراعظم آزاد کشمیر مسلم لیگ (ن) سے کوئی بات کریں گے تو اپنا رد عمل دیں گے۔

مہاجرین نشستوں کا خاتمہ کوئی شکوہ نہیں جائز مطالبہ ہے، فیصل ممتاز راٹھور

مہاجرین کی نشستوں کے معاملے پر بامعنی اور سنجیدہ بحث کی ضرورت ہے، اور اس بحث کےلیے موزوں اور آئینی فورم قانون ساز اسمبلی ہے، وزیراعظم آزاد کشمیر

خیال رہے کہ اس سے قبل وزیراعظم آزادکشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا ہے کہ مہاجرین نشستوں کا خاتمہ کوئی شکوہ یا گلہ نہیں، بلکہ ایک جائز مطالبہ ہے۔

اپنے بیان میں وزیراعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ مہاجرین کی نشستوں کے معاملے پر بامعنی اور سنجیدہ بحث کی ضرورت ہے، اور اس بحث کے لیے موزوں اور آئینی فورم قانون ساز اسمبلی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ جلد یا بدیر سب کو اس ناگزیر حقیقت کا ادراک ہو جائے گا کہ اس معاملے کا حل جمہوری اور آئینی طریقہ کار کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

وزیراعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ سیاسی حقوق کے حصول کا بہترین راستہ سیاسی جدوجہد ہے، نہ کہ احتجاج یا ہنگامہ آرائی، تمام فریقین کو اس معاملے کے حل کے لیے جمہوری اور پارلیمانی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔

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