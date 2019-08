’صباء قمر انتہائی منجھی ہوئی اداکارہ ہیں‘

View this post on Instagram

Congratulations @iiqraaziz aik nahi 2 lux best Actres awards for suno chanda .. last year suno chanda aur is saal ranjha ranjha kardi . matlab agly saal bhi award gher hi aye ga Inshallah️ #iqraaziz #bestactress #awardwinner #lsa18 #sunochanda