شاہ رخ کا نام برج خلیفہ پر روشن

Shah Rukh Khan on Instagram: “To my brother, the awesomely cool Mr. #MohamedAlabbar and @burjkhalifa @emaardubai. Thanks for making me shine so bright. Your love and…”

1.9m Likes, 39.8k Comments - Shah Rukh Khan (@iamsrk) on Instagram: “To my brother, the awesomely cool Mr. #MohamedAlabbar and @burjkhalifa @emaardubai. Thanks for…”