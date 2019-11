مہوش حیات نے بریانی کو اپنی پہلی محبت قرار دیدیا

معروف اداکار ہ و تمغہ امتیاز مہوش حیات





کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)معروف اداکار ہ و تمغہ امتیاز مہوش حیات نے سوشل میڈیا پر اپنی پہلی محبت کے بارے میں بتادیا۔گزشتہ روز معروف اداکارہ و تمغہ امتیاز مہوش حیات نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر اپنی پہلی محبت کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنی ایک تصویر شیئر کی جس کے کیپشن میں اُنہوں نے لکھا کہ ’’کسی کو بھی آپ کے ساتھ اُبلے ہوئے چاول جیسا سلوک نہ کرنے دیں کیونکہ ’بے بی‘ آپ تو بریانی ہیں۔‘‘مہوش حیات نے اپنی تصویر کو دو ہیش ٹیگ بھی دیے، ہیش ٹیگ مہوش حیات اور ہیش ٹیگ Biryani Will Always Be My First Love ۔ اداکارہ عائشہ عُمر نے مہوش حیات کی پوسٹ کے کیپشن کی حمایت کرتے ہوئے کمنٹ کردیا۔عائشہ عُمر کے کمنٹ کے جواب میں مہوش حیات نے مسکرانے والا ایموجی بھیج دیا۔اداکارہ کی پوسٹ کے کیپشن کو سوشل میڈیا صارفین نے بھی بے حد پسند کیا۔آمنہ نامی صارف نے لکھا کہ ’آپ نے کیا مثال دی ہے، آپ واقعی میں بریانی لڑکی ہیں۔‘واضح رہے کہ اِس سے قبل مہوش حیات نے گزشتہ دِنوں سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر اپنی اور میک اپ آرٹسٹ وقار حسین کی تصویر شیئر کی تھی جس کے کیپشن میں اُنہوں نے وقار حسین کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی تھی اور ساتھ ہی لکھا تھا کہ میرا فلموں اور ٹی وی کمرشلز میں خوبصورت نظر آنے کا راز وقار ہے اور وقار حسین ایک نہایت ہی مثبت سوچ کے مالک ہیں۔