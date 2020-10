ماہرہ خان کی سُرخ عروسی لباس میں تصاویر مقبول

View this post on Instagram

Preet Lari - Zama'ir Zama'ir is a signature MNR Velvet bridal that consists of a two tiered Velvet lehnga embroidered and hand embellished with floral details. An Indian sleeved choli paired with an Organza and Cotton Net dupatta form the look of this outfit. Now available online at www.mohsinnaveedranjha.com Muse @mahirahkhan Shot by @natashazubair Jewelry by @hamnaamirjewelry Makeup and Hair @omayrwaqar Stylist @arbaqanchangezi Set and Art direction @kora.create