Roblox’s tower defense genre has made an exciting return, led by Universal Tower Defense. Featuring anime-inspired characters, captivating visuals, and several game modes, keeping the players engaged.
Try out these latest codes to get free rerolls, gems, and resources, assisting users to unlock powerful units and dominate the game.
New Universal Tower Defense codes for April 2026
MiniUpdate2.25Sunday!: 50 Trait Rerolls, 20 Relic Rerolls, and 5K Gems (NEW)
TheAntIsland!: 15 Trait Rerolls and 2.5k Gems (NEW)
ThankYouForUTDX!: 50 Trait Rerols, 50 Relic Rerolls and 10k Gems)
WeLoveRerolls!: 100 Trait Rerolls
WeLoveDragonSlayer!: 1x Dragon Slayer, 10000 Gems, 25 Trait Rerolls
2.0Patch!: 5k Gems, 25 Trait Rerolls, 10 Relic Rerolls
WeLoveFern!: 1 Fern Unit, 1 Mage Staff, 2 Universal Fragment, 4 Phantom Fragment, 6 Petal Fragment, 50 Trait Rerolls, 25x Stat Rerolls
Update2.0!: 20 Trait Rerolls, 20 Relic Rerolls, 30 Stat Rerolls, 15 Stat Locks, and 50,000 Gold
TheLastGreatMage!: 30 Trait Rerolls, 10 Relic Rerolls, 5,000 Gems, and 50,000 Gold
TheShinobiWar!: 50 Trait Rerolls, 20 Relic Rerolls, 5,000 Gems, and 100,000 Gold
NinjaMaintenance: Taj Yung Unit, 5,000 Gems, 50 Trait Rerolls, 25 Stat Rerolls, and 25 Relic Rerolls
BetterRates!: 5000 Gems
Ragnarok!: 25x Trait Rerolls, 50x Stat Rerolls, 25x Stat Locks
Update1.5!: 25x Trait Rerolls, 50x Stat Rerolls, 25x Stat Locks
SorryForReallyLongDelay!: 25x Trait Rerolls, 50x Stat Rerolls, 25x Stat Locks
SubscribeToUniversalTowerDefense!: 5000 Gems, 50 Trait Rerolls, and 25 Stat Rerolls
DevelopmentNews!: 1x Every Etherealization Shard, 25x Trait Rerolls
PerfectBuffs: 25x Strat Rerolls, 50x Trait Rerolls
NotPerfect!: 1x Every Etherealization Shard, 25x Trait Rerolls
Perfectionist: 100x Trait Rerolls, 10,000 Gems, 25,000 Gold
AndroidGames!: 25x Trait Rerolls, 50x Stat Rerolls, 25x Stat Locks
I Have A Wish!: 2,500 Gems, 1x Every Etherealization Shard & 2x Every Evo Fragment
Update1Reveal!: 10k Gems, 50 Trait Rerolls
PollsUpdate1!: 50 Trait Rerolls
ThankYouForOneMonth!: 50x Trait Rerolls, 7500 Gems, 15000 Ice Gifts, 25x Stat Rerolls, 10 Stat Locks
WhiteRoseOps: 50x Trait Rerolls, 25x Stat Rerolls, 10 Stat Locks
Engage!: 30,000 Ice Gifts
StepUp!: 10,000 Gems
SorryForTheDelayGuys!: 50x Trait Rerolls, 5000 Gems
WinterPatch26: 20 Trait Rerolls, 5000 Ice Gifts
AUniversalWinter!: 2,500 Ice Gifts, 30 Stat Rolls and 15 Stat Locks
WinterUpd: 25x Trait Rerolls and 5,000 Ice Gifts
WinterTIME!: Winter Lobby OST, 25x Trait Rerolls, 5,000 Ice Gifts, and 15,000 Gold
ILoveWinter!: 100 Trait Rerolls
WinterPolls: 50 Trait Rerolls, 20 Stat Locks, 50 Stat Rerolls
WinterIsComing!: 250 Spirit Souls, 3000 Gems, 15 Rerolls
ILoveUTD!: 50 Trait Rerolls, and 2000 Gems
PeroxideUpd!: 25 Trait Rerolls, 2500 Gems, and 10000 Gold
SmallGift: 10 Trait Rerolls, and 1000 Gems
Update 0.5: 25 Trait Rerolls, and 5000 Gems
NewYear26!: 50 Trait Rerolls, 30 Stat Rerolls, and 15 Locks
InterestedIn0.5!: 25 Trait Rerolls
MaintenanceTomorrow_0.5!: 50 Trait Rerolls
MerryChristmas: 100 Trait Rerolls, 10 Stat Rerolls, and 10 Stat Locks
YT10k!: 2k Gems
ThankYou30M: 500 Gems, 15 trait rerolls
UnrivaledIsAlive: 800 Gems, 20 Trait rerolls
ThankYouFor150k: 1.5k Gems, 50 Trait rerolls
ThankYou100k: 100 Trait Rerolls
HereyougoEA!: 2000 Gems, 20 Trait Rerolls, and 5 Stat Locks
ThousandsOfCodes!: 800 Gems, 15 Trait Rerolls
MaxedOut!: 600 Gems, 10 Trait Rerolls
SixSeven!: 67 Trait Rerolls
FixingBugs!: 450 Gems, 25 Trait Rerolls
75kLikes!: 400 Gems, 10 Trait Rerolls
NumberOne!: 500 Gems, 15 Trait Rerolls
Universal!: 450 Gems, 15 Trait Rerolls
Mainstream!: 450 Gems, 15 Trait Rerolls
ThankYouUTD!: 400 Gems, 5 Trait Rerolls
40kCCU!: 4000 Gems, 40 Trait Rerolls
RELEASE!: 400 Gems
THANKYOU!: 400 Gems
UNRIVALED!: 200 Gems, 5 Trait Rerolls
SorryEA!: 100x Trait Rerolls
SorryEA2!: 5k Gems
Expired Universal Tower Defense codes
ThankYouEA!
How to redeem Universal Tower Defense codes
Follow this step-by-step guide to redeem Universal Tower Defense codes:
- Initially, launch Universal Tower Defense on Roblox.
- Now tap the Codes button from the right menu.
- Insert any working code and click Redeem to claim rewards.