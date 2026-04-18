Universal Tower Defense codes for April 2026

Try out these Universal Tower Defense codes to get free rerolls, gems, and resources to unlock powerful units and dominate the game

Universal Tower Defense codes for April 2026
Universal Tower Defense codes for April 2026

Roblox’s tower defense genre has made an exciting return, led by Universal Tower Defense. Featuring anime-inspired characters, captivating visuals, and several game modes, keeping the players engaged.

Try out these latest codes to get free rerolls, gems, and resources, assisting users to unlock powerful units and dominate the game.

New Universal Tower Defense codes for April 2026

MiniUpdate2.25Sunday!: 50 Trait Rerolls, 20 Relic Rerolls, and 5K Gems (NEW)

TheAntIsland!: 15 Trait Rerolls and 2.5k Gems (NEW)

ThankYouForUTDX!: 50 Trait Rerols, 50 Relic Rerolls and 10k Gems)

WeLoveRerolls!: 100 Trait Rerolls

WeLoveDragonSlayer!: 1x Dragon Slayer, 10000 Gems, 25 Trait Rerolls

2.0Patch!: 5k Gems, 25 Trait Rerolls, 10 Relic Rerolls

WeLoveFern!: 1 Fern Unit, 1 Mage Staff, 2 Universal Fragment, 4 Phantom Fragment, 6 Petal Fragment, 50 Trait Rerolls, 25x Stat Rerolls

Update2.0!: 20 Trait Rerolls, 20 Relic Rerolls, 30 Stat Rerolls, 15 Stat Locks, and 50,000 Gold

TheLastGreatMage!: 30 Trait Rerolls, 10 Relic Rerolls, 5,000 Gems, and 50,000 Gold

TheShinobiWar!: 50 Trait Rerolls, 20 Relic Rerolls, 5,000 Gems, and 100,000 Gold

NinjaMaintenance: Taj Yung Unit, 5,000 Gems, 50 Trait Rerolls, 25 Stat Rerolls, and 25 Relic Rerolls

BetterRates!: 5000 Gems

Ragnarok!: 25x Trait Rerolls, 50x Stat Rerolls, 25x Stat Locks

Update1.5!: 25x Trait Rerolls, 50x Stat Rerolls, 25x Stat Locks

SorryForReallyLongDelay!: 25x Trait Rerolls, 50x Stat Rerolls, 25x Stat Locks

SubscribeToUniversalTowerDefense!: 5000 Gems, 50 Trait Rerolls, and 25 Stat Rerolls

DevelopmentNews!: 1x Every Etherealization Shard, 25x Trait Rerolls

PerfectBuffs: 25x Strat Rerolls, 50x Trait Rerolls

NotPerfect!: 1x Every Etherealization Shard, 25x Trait Rerolls

Perfectionist: 100x Trait Rerolls, 10,000 Gems, 25,000 Gold

AndroidGames!: 25x Trait Rerolls, 50x Stat Rerolls, 25x Stat Locks

I Have A Wish!: 2,500 Gems, 1x Every Etherealization Shard & 2x Every Evo Fragment

Update1Reveal!: 10k Gems, 50 Trait Rerolls

PollsUpdate1!: 50 Trait Rerolls

ThankYouForOneMonth!: 50x Trait Rerolls, 7500 Gems, 15000 Ice Gifts, 25x Stat Rerolls, 10 Stat Locks

WhiteRoseOps: 50x Trait Rerolls, 25x Stat Rerolls, 10 Stat Locks

Engage!: 30,000 Ice Gifts

StepUp!: 10,000 Gems

SorryForTheDelayGuys!: 50x Trait Rerolls, 5000 Gems

WinterPatch26: 20 Trait Rerolls, 5000 Ice Gifts

AUniversalWinter!: 2,500 Ice Gifts, 30 Stat Rolls and 15 Stat Locks

WinterUpd: 25x Trait Rerolls and 5,000 Ice Gifts

WinterTIME!: Winter Lobby OST, 25x Trait Rerolls, 5,000 Ice Gifts, and 15,000 Gold

ILoveWinter!: 100 Trait Rerolls

WinterPolls: 50 Trait Rerolls, 20 Stat Locks, 50 Stat Rerolls

WinterIsComing!: 250 Spirit Souls, 3000 Gems, 15 Rerolls

ILoveUTD!: 50 Trait Rerolls, and 2000 Gems

PeroxideUpd!: 25 Trait Rerolls, 2500 Gems, and 10000 Gold

SmallGift: 10 Trait Rerolls, and 1000 Gems

Update 0.5: 25 Trait Rerolls, and 5000 Gems

NewYear26!: 50 Trait Rerolls, 30 Stat Rerolls, and 15 Locks

InterestedIn0.5!: 25 Trait Rerolls

MaintenanceTomorrow_0.5!: 50 Trait Rerolls

MerryChristmas: 100 Trait Rerolls, 10 Stat Rerolls, and 10 Stat Locks

YT10k!: 2k Gems

ThankYou30M: 500 Gems, 15 trait rerolls

UnrivaledIsAlive: 800 Gems, 20 Trait rerolls

ThankYouFor150k: 1.5k Gems, 50 Trait rerolls

ThankYou100k: 100 Trait Rerolls

HereyougoEA!: 2000 Gems, 20 Trait Rerolls, and 5 Stat Locks

ThousandsOfCodes!: 800 Gems, 15 Trait Rerolls

MaxedOut!: 600 Gems, 10 Trait Rerolls

SixSeven!: 67 Trait Rerolls

FixingBugs!: 450 Gems, 25 Trait Rerolls

75kLikes!: 400 Gems, 10 Trait Rerolls

NumberOne!: 500 Gems, 15 Trait Rerolls

Universal!: 450 Gems, 15 Trait Rerolls

Mainstream!: 450 Gems, 15 Trait Rerolls

ThankYouUTD!: 400 Gems, 5 Trait Rerolls

40kCCU!: 4000 Gems, 40 Trait Rerolls

RELEASE!: 400 Gems

THANKYOU!: 400 Gems

UNRIVALED!: 200 Gems, 5 Trait Rerolls

SorryEA!: 100x Trait Rerolls

SorryEA2!: 5k Gems

Expired Universal Tower Defense codes

ThankYouEA!

How to redeem Universal Tower Defense codes

Follow this step-by-step guide to redeem Universal Tower Defense codes:

  1. Initially, launch Universal Tower Defense on Roblox.
  2. Now tap the Codes button from the right menu.
  3. Insert any working code and click Redeem to claim rewards.
