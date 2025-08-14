 
ٹھٹہ: 2 موٹر سائیکلوں میں ٹکر، 3 نوجوان جاں بحق

شاہد صدیقی
14 اگست ، 2025
—فائل فوٹو
ٹھٹہ کے علاقے کھمبوں گولائی کے مقام پر 2 موٹر سائیکلوں میں ٹکر ہو گئی۔

حادثے کے نتیجے میں 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔

ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق ہونے والے تینوں نوجوانوں کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔

