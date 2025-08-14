پیرس: پاکستانی سفارتخانے میں یومِ آزادی و پرچم کشائی کی تقریب

پیرس میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستان کے یومِ آزادی کی 79 ویں سالگرہ پرچم کشائی کی تقریب کے ساتھ منعقد کی گئی۔
سفیرِ پاکستان ممتاز زہرا بلوچ نے پاکستانی پرچم کو قومی ترانے کی دھن پر بلند کیا جس میں پاکستانی سفارتخانے کے اہلکاروں اور پاکستانی خواتین و حضرات بشمول بچوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔
اس موقع پر قونصلر مریم نے پاکستان کے صدر، وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیرِ پاکستان ممتاز زہرا بلوچ نے قائدِ اعظم کی قیادت میں تحریکِ پاکستان کے کارکنوں اور پاکستان کے لیے جانیں دینے والے شہداء کو خراجِ تحسین پیش کیا۔
انہوں نے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرنے والے اساتذہ، کارکنوں، کسانوں، سائنسدانوں اور کاروباری افراد کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور آزادی کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔
سفیرِ پاکستان نے بھارت کی ننگی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے معرکۂ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں افواج پاکستان کی جرأت اور پیشہ وارانہ مہارت کو سراہا۔
انہوں نے کہا کہ اس کامیابی نے پاکستانی قوم میں فخر اور امید کا جذبہ تازہ کیا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستانی اپنی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کا عزم اور طاقت رکھتے ہیں۔
سفیرِ پاکستان ممتاز زہرا بلوچ نے فرانس میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی پاکستان کے ساتھ وابستگی اور پاکستان فرانس تعلقات کو فروغ دینے میں ان کے متاثر کن تعاون کو بھی سراہا۔
یومِ آزادی کی رنگا رنگ تقریب میں قومی نغمے اور دستاویزی فلمیں شامل تھیں، بعد ازاں مہمان روایتی پاکستانی کھانوں سے لطف اندوز ہوئے۔