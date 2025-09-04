 
ہمارے پاس ضرورت کا پانی نہیں تو سمندر کیلئے کہاں سے بچے گا؟ جام خان شورو

قومی خبریں
04 ستمبر ، 2025
سندھ کے وزیرِ آبپاشی جام خان شورو—فائل فوٹو
سندھ کے وزیرِ آبپاشی جام خان شورو کا کہنا ہے کہ سمندر کو پانی دیں گے تو ایکو سسٹم چلے گا، ورنہ ایکو سسٹم رک چکا ہے، ہمارے پاس ضرورت کا پانی نہیں تو سمندر کے لیے پانی کہاں سے بچے گا؟

’جیو نیوز‘ کے پروگرام ’کیپیٹل ٹاک‘ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قادر آباد پر جب کٹ لگایا گیا پانی 10 لاکھ کیوسک آیا اور ہیڈ پر گنجائش 8 لاکھ تک تھی۔

جام خان شورو نے کہا کہ بھارت کے مقابلے میں ہمیں اپنے حقیقی مطالبات کے ساتھ جانا پڑے گا، ہم نے 3 دریا بھارت کو دیے، بھارت نے 33 ایم ایف پورا پانی استعمال کر لیا، بھارت کی ریکوائرمنٹ 8 ایم ایف تھی اور ہم نے 33 ایم ایف پانی دے دیا۔

ہمارے پاس بند پر شگاف ڈالنے کا آپشن نہیں، ہم سپر فلڈ کی تیاری کر رہے ہیں: جام خان شورو

وزیرِ آبپاشی جام خان شورو نے کہا ہے کہ دریا کے بہاؤ کو مانیٹر کر رہے ہیں، ہمارے پاس بند پر شگاف ڈالنے کا آپشن نہیں ہوتا، ہم سپر فلڈ کی تیاری کر رہے ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ شگاف کے بعد پانی گھوم پھر کر دریا میں آ جاتا ہے، سندھ میں شگاف کے بعد پانی واپس سمندر میں نہیں آتا اس لیے یہاں یہ آپشن نہیں۔

سندھ کے وزیرِ آبپاشی نے کہا کہ قادر آباد سے تونسہ تک 5 لاکھ کیوسک پانی پہنچا، پانی وہاں دریاؤں میں پھیل گیا، ہمارے پاس پانی کی ضرورت 127 ایم ایف ہے، جبکہ تمام سیلاب کو ملا کر بھی 115 ایم ایف پانی آتا ہے۔

جام خان شورو کا یہ بھی کہنا ہے کہ خریف میں سندھ پکار رہا ہوتا ہے کہ پانی دیں، صوبوں کی ضرورت کے مطابق انہیں پانی نہیں ملتا۔

