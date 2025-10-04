 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

21 دن میں 7 کلو وزن کم کرنے کا آسان فارمولا سامنے آگیا

تازہ ترین
صحت
04 اکتوبر ، 2025
21 دن میں 7 کلو وزن کم کرنے کا آسان فارمولا سامنے آگیا

صرف 21 دن میں 7 کلو وزن کم کرنے کا فارمولا سامنے آگیا، جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔

نامور شخصیات اس فارمولے کو اپنا رہی ہیں، یہ صرف وزن ہی کم کرنے میں معاون نہیں بلکہ توانائی میں اضافے، میٹابولزم اور مجموعی صحت میں بہتری پر مشتمل ہے۔

طویل عمری کے اہم اور آسان اصول

عمر رسیدہ خاتون ماریہ برانیاس مورر نے طویل عمری کے اہم، سادہ اور آسان اصول بیان کردیے۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ فارمولا جسم کے قدرتی نظام کو ہم آہنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی مدد سے بھوک یا غذائی کمی کے بغیر چربی گھٹائی جاسکتی ہے۔

وزن میں کمی سے جڑا یہ فارمولا کوئی کریشن ڈائٹ نہیں بلکہ متوازن اور حقیقت پسندانہ انداز ہے، جس کا مقصد جسم کو بھوکا رکھے بغیر اسمارٹ پلاننگ کے ذریعے فٹنس حاصل کرنا ہے۔

ذیابیطس کا شکار ہوگئے؟ اب کیا کریں، جواب حاضر ہے

اگر آپ ذیابیطس یعنی شوگر ہوگئی ہے، آپ اچھی اور معیاری زندگی کےلیے اسے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، تو یہاں ہم آسان عادتیں بتا رہے ہیں۔

معروف غذائی ماہر رچا گنگانی کا 18، 10 ،8 ،4 اور 1 کے عنوان سے تیار کردہ فارمولا سوشل میڈیا پر بھی تیزی سے مقبول ہورہا ہے۔

جس کے مطابق روزانہ 18 گھنٹے فاسٹنگ کریں اور صرف 6 گھنٹے کے دوران کھانا کھائیں، ہر روز 10 ہزار قدم چلیں، 8 گھنٹے کی معیاری نیند لیں، روزانہ 4 لیٹر تک مائع چیزیں، جیسے پانی، ہربل چائے اور لیموں کا پانی وغیرہ جسم کا حصہ بنائیں جبکہ جسم کے ہر 1 کلو وزن کے حساب سے 1 گرام پروٹین لیں۔

نوٹ: یہ مضمون قارئین کی معلومات کیلئے شائع کیا گیا ہے۔ صحت سے متعلق امور میں اپنے معالج کے مشورے پر عمل کریں۔

صحت سے مزید