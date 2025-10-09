کینیڈا: قونصل جنرل پاکستان اور صدر یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کی ملاقات، تعلیمی تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال

کینیڈا کے شہر وینکوور میں تعینات قونصل جنرل آف پاکستان شہزاد حسین نے کہا ہے کہ بیرونِ ممالک زیرِ تعلیم پاکستانی طلباء کو سہولتیں دینا پاکستانی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔
قونصل جنرل شہزاد حسین نے ان خیالات کا اظہار یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کے صدر اور وائس چانسلر ڈاکٹر بینوا آنتوان بیکن سے تفصیلی ملاقات کے دوران کیا۔
شہزاد حسین نے بتایا کہ یہ ملاقات تعلیمی روابط کو فروغ دینے کے لیے کر رہے ہیں۔
اس موقع پر ڈاکٹر بیکن نے قونصل جنرل کو یونیورسٹی میں زیرِ تعلیم پاکستانی طلباء اور پاکستانی اداروں کے ساتھ جاری تعاون کے بارے میں آگاہ کیا۔ دونوں شخصیات نے یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کے ساتھ تعلیمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے مختلف امکانات پر تبادلۂ خیال کیا اور اس سلسلے میں رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
اس ملاقات میں یونیورسٹی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر برائے عالمی روابط شیرل ڈومیرسک بھی شامل تھیں۔