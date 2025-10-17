 
شاہ رخ، سلمان، عامر خان سعودی عرب میں اکٹھے ہو گئے

17 اکتوبر ، 2025
—تصویر بشکریہ بھارتی میڈیا
بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان سعودی دارالحکومت ریاض میں ایک تقریب کے دوران اسٹیج پر اکٹھے ہو گئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اس موقع پر عامر خان نے اسٹیج پر گانا بھی گایا، جبکہ شاہ رخ خان اور سلمان خان نے ان کے لیے خوشی کا اظہار کیا، تینوں خان ریاض میں منعقدہ ’جوئے فورم‘ میں شریک تھے۔

بالی ووڈ کے تینوں خانز آخری بار جام نگر میں امبانیز کی شادی کی تقریبات کے دوران مختصر وقت کے لیے نظر آئے تھے، مگر اس مرتبہ ریاض میں شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان ایک ساتھ اسٹیج پر نمودار ہوئے جہاں انہوں نے اپنے کیریئرز اور فلموں کے بارے میں بھی بات کی۔

—تصاویر بشکریہ بھارتی میڈیا
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اس تقریب کی کئی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں، جہاں سلمان، شاہ رخ اور عامر کو اسٹیج پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے دیکھا گیا ہے، یہ ان کے مداحوں کے لیے یادگار لمحہ تھا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے پسندیدہ ستاروں کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں۔

انسٹاگرام کے ایک اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں عامر خان کو سنجیو کمار کی فلم انوکھی رات کے مشہور گانے’او رے تال ملے ندی کے جل میں‘ گاتے ہوئے دیکھا گیا، اس موقع پر شاہ رخ خان اور سلمان خان پیچھے کھڑے ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔

شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان کی مداحوں کیلئے سرپرائز پرفارمنس

بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان نے جام نگر میں آننت امبانی کی شادی کے سلسلے میں منعقد کی گئی تقریب میں ایک ساتھ اسٹیج مداحوں کے لیے سرپرائز پرفارمنس دی۔

واضح رہے کہ شاہ رخ خان کی گزشتہ 2 سال میں کوئی فلم ریلیز نہیں ہوئی، ان کی آخری ریلیز ہونے والی فلم 2023ء کی ’ڈنکی‘ تھی، جبکہ رواں برس ستمبر میں انہیں فلم ’جوان‘ کے لیے بہترین اداکار کا نیشنل ایوارڈ دیا گیا۔

مداحوں نے عامر خان کو حال ہی میں فلم ’ستارے زمین پر‘ میں دیکھا، جبکہ سلمان خان کی فلم ’سکندر‘ رواں برس عید کے موقع پر سنیما گھروں کی زینت بنی ہے۔

شاہ رخ خان اب اپنی نئی فلم ’کنگ‘ میں نظر آئیں گے، جس میں ان کی صاحبزادی سہانا خان اور دیپیکا پڈوکون ان کے ہمراہ اداکاری کے جوہر دکھائیں گی۔

