برطانوی فارم کا اوزی اوسبورن کو منفرد خراجِ عقیدت

برطانیہ کے ایک فارم نے معروف راک گلوکار اوزی اوسبورن کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا ’کدو موزیک‘ بنا کر گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔
ساؤتھمپٹن کے سنی فیلڈز فارم میں سیکڑوں کدو اور اسکواش پھلوں کو اس انداز میں ترتیب دیا گیا کہ مجموعی طور پر یہ ’پرنس آف ڈارکنِس‘ اوزی اوسبورن کی تصویر کی شکل اختیار کر گیا۔
2,281 مربع فٹ رقبے پر پھیلے اس شاہکار کو گنیز ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے دنیا کا سب سے بڑا ککربِٹا موزیک قرار دیا گیا۔
اس کی افتتاحی تقریب میں اوسبورن کی اہلیہ شیرون اوسبورن اور بیٹی کیلی اوسبورن نے خصوصی شرکت کی اور فن پارہ تخلیق کرنے والی ٹیم کو سراہا۔
یاد رہے کہ اوزی اوسبورن، جو مشہور بینڈ بلیک سیبتھ کے مرکزی گلوکار تھے، رواں سال 22 جولائی کو 76 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔
امریکی ریاست یوٹھا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی 35 سال تک چلائی گئی کار (جیئو میٹرو) کو الوداع کہنے کے لیے اس پر ایک 1917 پائونڈ وزنی کدو کو کو تقریباً 14 منزل کی بلندی سے گرایا جس کے نتیجے میں کار بالکل پچک کر رہ گئی۔
چین میں سب سے زیادہ نفرت کیے جانے والے مجسموں کو روزانہ سینکڑوں بار تھپڑ مارے جاتے ہیں۔ گزشتہ پانچ سو سال سے زیادہ عرصے سے، سونگ حکمراں خاندان کے ایک سابق چانسلر کن ہوئی اور ان کی اہلیہ کے مجسموں کو لاکھوں لوگ تھپڑ اور ٹھوکریں مارتے اور ان پر تھوکتے ہیں۔