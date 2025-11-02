شاہ رخ خان 60 برس کے ہوگئے

بالی ووڈ کے بے تاج بادشاہ شاہ رخ خان نے اپنی 60 ویں سالگرہ پر مداحوں کو تحفہ دے دیا۔
2026 میں ریلیز ہونے والی فلم ’کنگ‘ کا ایکشن سے بھرپور پہلا ٹیزر جاری کر دیا گیا، جس نے آتے ہی دھوم مچا دی۔
ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بننے والی اس فلم کا 1 منٹ 11 سیکنڈ کا ٹیزر ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب پر جاری کیا گیا جسے مختصر وقت میں 5 لاکھ سے زائد بار دیکھا جاچکا ہے۔
ایکشن سے بھرپور فلم کے ٹیزر میں پہلے سے وائرل ڈائیلاگ ’کتنے خون کئے یاد نہیں، اچھے لوگ تھے یا برے کبھی پوچھا نہیں، بس ان کی آنکھوں میں احساس دیکھا یہ ان کی آخری سانس ہے، اور میں اس کی وجہ۔۔۔ ہزار جرم سو دیشوں میں بدنام، دنیا نے دیا صرف ایک ہی نام ’کنگ‘ ڈر نہیں دہشت ہوں‘ بھی شامل ہے۔
ہدایت کار سدھارتھ آنند اور پروڈکشن ہاؤسز مارفلکس پکچرز کی اس فلم پر کنگ خان نے 2 بلین روپے کی خطیر سرمایہ کاری کی ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس فلم میں ان کی بیٹی سہانا خان کو بڑے پردے پر ڈیبیو کرتے ہوئے دیکھا جائے گا۔
فلم کی ریلیز سے متعلق کوئی حتمی تاریخ سامنے نہیں آئی ہے البتہ فلم 2026 میں سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔
واضح رہے کہ اس سے قبل شاہ رخ خان کو آخری مرتبہ 2023 میں بڑے پردے پر دیکھا گیا تھا۔ 2023 میں ان کی تین فلمیں پٹھان، جوان اور ڈنکی ریلیز ہوئی تھیں۔
بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان نے گذشتہ روز اپنی ساٹھویں سالگرہ شاندار انداز میں منائی۔ اگرچہ حفاظتی وجوہات کے باعث وہ اپنے بنگلے ’منت‘ کی بالکونی سے مداحوں کو ہاتھ نہیں ہلا سکے، لیکن ممبئی میں منعقدہ ایک عظیم فین میٹ اینڈ گریٹ تقریب میں انہوں نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ خوبصورت لمحے شیئر کیے۔