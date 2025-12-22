علیمہ خان کی موجودگی میں 8 مزید گواہان کے بیانات ریکارڈ

راولپنڈی کی انسدادِ دہشت گردی کی عدالت (اے ٹی سی) میں ملزمہ علیمہ خان کی موجودگی میں آج 8 گواہان کے بیان ریکارڈ کیے گئے۔
اے ٹی سی راولپنڈی میں 26 نومبر کے احتجاج پر علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف درج مقدمے کی سماعت ہوئی۔
اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے آج 8 مزید اور مقدمے میں مجموعی 16 گواہان کے بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد سماعت 2 جنوری تک ملتوی کر دی۔
سماعت کے دوران ملزمہ علیمہ خان عدالت کے روبرو پیش ہوئیں۔
اس موقع پر ملزمان سے برآمد کیے گئے ڈنڈے، جھنڈے، غلیلیں اور کنچے عدالت میں پیش کیے گئے۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کے ماتحت ڈائریکٹوریٹ آف انسپکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے نجی اسکولوں کی جانب سے فیسوں میں غیر قانونی اضافے، والدین کو ہراساں کرنے اور سندھ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹی ٹیوشنز ایکٹ 2013 کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے متعدد نجی اسکولوں کی رجسٹریشن معطل کردی ہے۔