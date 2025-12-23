 
مذاکرات کی بات کرنے والا پارٹی کے ساتھ نہیں، علیمہ خان

23 دسمبر ، 2025
علیمہ خان نے کہا ہے پارٹی کا جو لیڈر مذاکرات کی بات کرتا ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی پارٹی کے ساتھ نہیں نہ وہ بانی پی ٹی آئی کا ساتھی ہے۔ 

انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اسٹریٹ موومنٹ کا پیغام خیبر پختونخوا کی قیادت کو دے دیا ہے۔ 

عمران خان نے مذاکرات کی تجویز پھر مسترد کردی، معافی کے بغیر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، حکومت

انصار عباسیاسلام آباد :… عمران خان کے سماجی...

علیمہ خان کا کہنا تھا کہ تحریک تحفظ آئین کے دو روزہ کانفرنس کے اعلامیہ کا ہمیں علم نہیں۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز یہ بات سامنے آئی تھی کہ عمران خان کے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ’’ایکس‘‘ پر جاری کردہ تازہ ترین بیان نے عملاً محمود خان اچکزئی کی جانب سے مذاکرات کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے، ساتھ ہی پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات نے واضح کیا کہ احتجاجی تحریک سے متعلق عمران خان کی ہدایت ہی حتمی ہوگی اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔  

