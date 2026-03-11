اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 روزہ ورکنگ ویک نافذ کردیا، نوٹیفکیشن جاری

اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 روزہ ورکنگ ویک نافذ کر دیا گیا، عدالتیں پیر سے جمعرات تک کھلیں گی۔
رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 روزہ ورکنگ ویک کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ جس کے مطابق ایندھن کی بچت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کفایت شعاری اقدامات فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق اسلام آباد میں عدالتیں 50 فیصد استعداد کے ساتھ کام کریں گی، عدالتیں جمعہ سے اتوار تک بند رہیں گی، تعطیلات کے دوران عملہ واٹس ایپ پر دستیاب رہے گا۔
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالتی عملہ مجاز اتھارٹی کی تحریری اجازت کے بغیر اسٹیشن نہیں چھوڑے گا، رجسٹرار اور ایم آئی ٹی عملہ ہفتہ وار روٹیشن کی بنیاد پر گھر سے کام کرے گا، اسلام آباد کی ضلعی عدالتیں پیر سے جمعرات مکمل استعداد کے ساتھ کام کریں گی۔
نوٹیفکیشن کے مطابق ضلعی عدلیہ میں ڈیوٹی ججز جمعہ اور ہفتہ کو کم عملے کے ساتھ مقدمات نمٹانے کے لیے دستیاب ہوں گے۔
آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے ایندھن میں کمی کی جائے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی تمام سرکاری گاڑیوں کو 50 فیصد ایندھن فراہم کیا جائے گا جبکہ ضلعی عدلیہ کی سرکاری گاڑیوں کے ایندھن میں 25 فیصد کمی کی جائے گی۔
نوٹیفکیشن کے مطابق ہائی کورٹ اور ضلعی عدلیہ کے ججز کو اسلام آباد کی حدود میں سیکیورٹی گاڑی فراہم نہیں کی جائے گی، جہاں اور جب ممکن ہو وکلا کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔
