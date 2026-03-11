ایران میں جنگ جلد ختم ہو جائے گی، ڈونلڈ ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران میں جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔
اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں نشانہ بنانے کے لیے عملی طور پر اب کچھ باقی نہیں بچا، اس لیے جنگ بھی جلد ختم ہوجائے گی۔
انہوں نے کہا کہ میں جب اسے ختم کرنا چاہوں گا ایران جنگ ختم ہوجائے گی، امریکا کی ایران کے ساتھ جاری جنگ ’بہت اچھے انداز میں‘ جاری ہے اور اس کے نتائج توقع سے بہتر ہیں۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج نے متوقع سے زیادہ نقصان پہنچایا، ہم اپنے شیڈول سے آگے ہیں اور چھ ہفتے کے اصل منصوبے میں بھی ہم نے زیادہ نقصان پہنچایا۔
دوسری جانب ایران کی پاسدارانِ انقلاب فورس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے خلیج میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو میزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا ہے، حملے میں 100 امریکی فوجی زخمی ہوگئے۔
عرب میڈیا کے مطابق ایران کا کہنا ہے کہ اس نے کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کیے، جن میں العدیری ہیلی کاپٹر بیس، محمد الاحمد نیول بیس اور علی السالم ایئر بیس شامل ہیں۔
امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللّٰہ علی خامنہ ای کی شہادت کے دو ہفتے بعد جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں واشنگٹن صورتحال پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے، جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے راستے محدود ہو گئے ہیں۔