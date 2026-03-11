شاہد خٹک کا سینیٹر زرقا پر الزام، بیرسٹر علی ظفر برہم

11 مارچ ، 2026
بیرسٹر علی ظفر۔فوٹو: فائل
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی، اجلاس میں شاہد خٹک اور سینیٹر زرقا کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہد خٹک نے سینیٹر زرقا پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے پیسے لیے ہیں آپ کیوں یہاں بیٹھی ہیں، جس پر بیرسٹر علی ظفر برہم ہوگئے۔

بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہمارے ارکان کی بے توقیری کریں گے تو بائیکاٹ کر دیتا ہوں، اجلاس میں ممبران قومی اسمبلی اور سینیٹر بھی شاہد خٹک کے بیانات پر برس پڑے۔

اجلاس میں اراکین نے رائے دی کہ شائد خٹک حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔

سینیٹر زرقا نے مؤقف دیا کہ مجھے نوٹس دیا جس کا جواب دیا، مطمئن نہ ہوتے تو پارٹی سے نکال دیتے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف ایران کی جنگ دوسری طرف آپ کی جنگ جاری ہے۔

جنید اکبر بولے کہ یہ یوتھ پینل کے چند افراد ہیں جو وزیر اعلیٰ کو چلا رہے ہیں،  یہاں وکیل ہیں لیکن بانی پی ٹی آئی کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟، بدقسمتی سے تین چار افراد ہی فیصلے کرتے ہیں اور کوئی مشاورت نہیں ہوتی، ہم جانتے ہیں کہ ان رہنماؤں کی چابی کہاں سے چلتی ہے، کمیٹیوں کے معاملے پر کسی نے بانی پی ٹی آئی کا کندھا استعمال کیا۔

