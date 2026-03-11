ایران کے خلیجی ممالک پر 3133 سے زائد حملے، 783 میزائل 2350 ڈرون شامل

11 مارچ ، 2026
تصویر سوشل میڈیا۔
ایران نے خلیجی ممالک پر 3 ہزار 133 سے زائد حملے کیے، جن میں 783 میزائل حملے اور 2 ہزار 350 ڈرون طیاروں سے کیے گئے حملے شامل ہیں۔ 

عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران نے یو اے ای پر 270 میزائلوں سے اور ایک ہزار 475 ڈرون طیاروں سے سب سے زیادہ حملے کیے جبکہ کویت پر 239 میزائلوں اور 456 ڈرون طیاروں سے حملے کیے گئے۔ 

رپورٹ کے مطابق قطر پر 143 میزائل اور 78 ڈرون طیاروں سے حملے اور بحرین پر 106 میزائل اور 177 ڈرون طیاروں سے حملے کیے گئے۔ 

عرب میڈیا کے مطابق ایران نے سعودی عرب پر 25 میزائل اور 151 ڈرون طیاروں سے حملے کیے جبکہ سلطنت عُمان پر 13 ڈرون طیاروں کے حملے ہوئے۔ سرکاری طور پر ایران پر الزام عائد نہیں کیا گیا۔

