میکسیکو کی بحریہ کا طیارہ امریکا میں گر کر تباہ، 5 افراد ہلاک

میکسیکو کی بحریہ کا چھوٹا طیارہ امریکی ریاست ٹیکساس میں ساحل پر گِر کر تباہ ہوگیا، حادثے میں ایک بچے سمیت 5 افراد ہلاک ہوگئے۔
امریکی میڈیا کے مطابق چھوٹا طیارہ مریض اور سات دیگر افراد کو ہیوسٹن ایئرپورٹ کی طرف لے کر جارہا تھا کہ گیلوِسٹن بے میں گر کر تباہ ہوا۔
امریکی کوسٹ گارڈ کے اہلکار نے غیرملکی میڈیا کو بتایا کہ حادثہ گزشتہ رات پیش آیا، ایک مسافر ابھی تک لاپتہ ہے۔
ابتدائی طور پر امریکی کوسٹ گارڈ نے بتایا تھا کہ 4 افراد کو زندہ نکال لیا گیا ہے لیکن بعد میں وضاحت کی گئی کہ اُن میں سے 2 افراد ہلاک ہوگئے ہیں۔
دوسری جانب میکسیکو کی بحریہ نے اپنے بیان میں تصدیق کی ہے کہ طیارے میں 8 افراد سوار تھے جس میں 4 بحریہ کے عملے کے ارکان اور 4 شہری شامل تھے۔
امریکی محکمۂ انصاف کی جانب سے جاری کیے گئے نئے ریکارڈز میں انکشاف ہوا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1990ء کی دہائی میں سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے نجی طیارے پر پہلے سے بتائے گئے مقابلے میں کہیں زیادہ بار سفر کیا۔