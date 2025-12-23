 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

میکسیکو کی بحریہ کا طیارہ امریکا میں گر کر تباہ، 5 افراد ہلاک

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
23 دسمبر ، 2025
فوٹو: بشکریہ انٹرنیشنل میڈیا
فوٹو: بشکریہ انٹرنیشنل میڈیا

میکسیکو کی بحریہ کا چھوٹا طیارہ امریکی ریاست ٹیکساس میں ساحل پر گِر کر تباہ ہوگیا، حادثے میں ایک بچے سمیت 5 افراد ہلاک ہوگئے۔

امریکی میڈیا کے مطابق چھوٹا طیارہ مریض اور سات دیگر افراد کو ہیوسٹن ایئرپورٹ کی طرف لے کر جارہا تھا کہ گیلوِسٹن بے میں گر کر تباہ ہوا۔

امریکی کوسٹ گارڈ کے اہلکار نے غیرملکی میڈیا کو بتایا کہ حادثہ گزشتہ رات پیش آیا، ایک مسافر ابھی تک لاپتہ ہے۔

ابتدائی طور پر امریکی کوسٹ گارڈ نے بتایا تھا کہ 4 افراد کو زندہ نکال لیا گیا ہے لیکن بعد میں وضاحت کی گئی کہ اُن میں سے 2 افراد ہلاک ہوگئے ہیں۔

دوسری جانب میکسیکو کی بحریہ نے اپنے بیان میں تصدیق کی ہے کہ طیارے میں 8 افراد سوار تھے جس میں 4 بحریہ کے عملے کے ارکان اور 4 شہری شامل تھے۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید