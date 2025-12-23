 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

عارف حبیب کنسورشیم نے قومی ایئر لائن خرید لی

تازہ ترین
قومی خبریں
23 دسمبر ، 2025

قومی ایئر لائن (پی آئی اے) عارف حبیب کنسورشیم نے نجکاری کمیشن کی تقریب میں 135 ارب روپے میں  خرید لی۔

پی آئی اے بک گیا، قومی ایئر لائن کے جہاز اب عارف حبیب کنسورشیم گروپ اڑائے گا، انہوں نے ادارے کے 75 فیصد شیئرز 135 ارب روپے میں خرید لیے۔

پی آئی اے کی نیلامی کی تقریب میں لکی کنسورشیم اور عارف حبیب کنسورشیم کے درمیان پی آئی اے کی نیلامی میں بولی لگانے کے 3 راؤنڈ ہوئے۔

پی آئی اے کو دوبارہ عظیم بنانے کیلئے محنت کریں گے: عارف حبیب

عارف حبیب گروپ کے چیئرمین عارف حبیب نے کہا ہے کہ قومی ایئر لائن (پی آئی اے) کو دوبارہ عظیم بنانے کے لیے محنت کریں گے۔

ابتدائی راؤنڈ میں عارف حبیب کنسورشیم نے 115 ارب جبکہ لکی کنسورشیم نے 101 ارب 50 کروڑ کی بولی لگائی تھی۔

دوسرے مرحلے میں پی آئی اے کی نیلامی کی بولی 121 ارب روپے پر روکی گئی تھی، جس کے بعد وفاقی وزیرِ خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کیا تھا۔

تیسرے مرحلے میں لکی کنسورشیم اور عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے خریدنے میں بڑی بڑی بولیاں لگائیں، رقم 135 ارب پر پہنچی تو لکی کنسورشیم نے عارف حبیب کنسورشیم کو پی آئی اے خریدنے کی مبارک باد دی۔

مشیرِ نجکاری کمیشن محمد علی مہمانِ خصوصی کی حیثیت سے تقریب میں شریک ہوئے اور کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری سے ملک میں سرمایہ کاری آئے گی، حکومت چاہتی ہے کہ پی آئی اے ماضی کی طرح بہتر ہو۔

انہوں نے کہا کہ حکومت نے قومی ایئر لائن کے 51 سے 100 فیصد شیئرز کی نجکاری کا فیصلہ کیا، کچھ بڈرز کی خواہش تھی کہ وہ 75 فیصد شیئرز خریدنا چاہتے ہیں۔

حکومت چاہتی ہے تمام ادارے پاؤں پر کھڑے ہوں: وفاقی وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب

وفاقی وزیرِ خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ تمام ادارے پاؤں پر کھڑے ہوں، پی آئی اے کی بولی میں جیت پاکستان کی ہوئی۔

مشیرِ نجکاری کمیشن نے کہا کہ  قومی ایئر لائن کے 75 فیصد شیئرز کی آج بولی ہو گی، باقی 25 فیصد شیئرز کے لیے 90 روز میں معاملات کیے جا سکتے ہیں۔

اُن کا کہنا ہے کہ دو تہائی پیمنٹ شروع میں اور ایک تہائی پیمنٹ بعد میں کی جا سکے گی، ہم نے بڈرز کو بولی کے بعد 2 پارٹیز کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔

مشیرِ نجکاری محمد علی نے یہ بھی کہا کہ بولی سے حاصل رقم کا 92 اعشاریہ 5 فیصد حصہ قومی ایئر لائن کی بہتری پر خرچ ہو گا۔

قومی خبریں سے مزید