پی ایس ایل کے انٹرنیشنل میڈیا رائٹس کی فروخت کا ایک اور تاریخی ریکارڈ

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے انٹرنیشنل میڈیا رائٹس کی فروخت کے معاملے میں ایک اور تاریخی ریکارڈ قائم ہو گیا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں انٹرنیشنل میڈیا رائٹس کی مالیت میں 149 فیصد اضافہ ہوگیا۔
ایک سال کے گلوبل میڈیا رائٹس (مائنس انڈیا ریجن) ولی ٹیکنالوجیز کو مل گئے۔ ولی ٹیکنالوجیز نے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی مقررہ ریزرو قیمت سے بھی زیادہ بولی لگائی۔
گزشتہ سال کے مقابلے میں انٹرنیشنل میڈیا رائٹس کی مالیت میں 149 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ یہ اضافہ پی ایس ایل کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور برانڈ ویلیو کا واضح ثبوت قرار دیا جارہا ہے۔
اس حوالے سے سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل دنیا کی صفِ اوّل کی ٹی ٹوئنٹی لیگز میں اپنی جگہ مضبوط کر رہی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا رائٹس میں 149 فیصد اضافہ پی ایس ایل پر عالمی اعتماد کا عکاسی ہے۔ لیگ کی مسابقتی اور معیاری کرکٹ نے دنیا بھر کے شائقین کی توجہ حاصل کر لی۔
سلمان نصیر نے کہا کہ نئے معاہدے نے لیگ کی بزنس گروتھ پر ہمارے اعتماد کو مزید مضبوط کیا ہے۔
سلمان نصیر نے ولی ٹیکنالوجیز کو ریکارڈ توڑ بولی پر خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے بولی میں ریکارڈ اضافہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشترکہ محنت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔
فرنچائزز، کھلاڑیوں اور شراکت داروں کا لیگ کو عالمی برانڈ بنانے میں بنیادی کردار رہا۔ 2016 سے اب تک پی ایس ایل میڈیا رائٹس اور سپانسرشپس میں مسلسل ترقی ہوئی ہے۔ پی ایس ایل پاکستان کا سب سے بڑا اسپورٹس برانڈ بن گیا ہے۔
عالمی سطح پر شائقین کی تعداد بڑھانے کے لیے پی ایس ایل کی رسائی میں مزید توسیع کی گئی ہے۔ اب پی ایس ایل کے میچز دنیا بھر میں پہلے سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر دیکھے جائیں گے۔
سی ای او ولی ٹیکنالوجیز محمد احسن طاہر کا کہنا ہے کہ یہ ہر پاکستانی کی فتح ہے جو ’میڈ ان پاکستان‘ ٹیکنالوجی پر یقین رکھتا ہے۔ ولی ٹیکنالوجیز کے پاس پی ایس ایل کے لیے کافی منصوبے ہیں۔