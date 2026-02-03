پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ٹیرف ریٹ کوٹہ تقسیم کے معاہدے پر دستخط

پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ٹیرف ریٹ کوٹہ (ٹی آر کیو) تقسیم کے معاہدے پر دستخط ہوگئے۔ اس حوالے سے یورپین کمیشن میں آج ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں پاکستان اور یورپی یونین نے ٹیرف ریٹ کوٹہ کی تقسیم کے معاہدے پر دستخط کیے۔
معاہدے کی تقریب میں یورپین کمیشن کی نمائندگی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ایگری پئیر باسکو جبکہ پاکستان کی نمائندگی یورپین یونین، بیلجیئم اور لکسمبرگ میں پاکستانی سفیر رحیم حیات قریشی نے کی۔
اس معاہدے سے برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلا کے بعد دو طرفہ تجارتی انتظامات میں تسلسل اور قانونی وضاحت کو یقینی بنایا گیا ہے۔
دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، یورپی یونین میں پاکستان کے سفیر نے کہا کہ یہ معاہدہ تعاون کے مضبوط جذبے، باہمی اعتماد اور تکنیکی مشغولیت کی ایسی عکاسی کرتا ہے جو پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کی بنیاد ہے۔
انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ معاہدہ کثیرالجہتی ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں فریقوں کی وابستگی اور ایک مضبوط قواعد پر مبنی بین الاقوامی تجارتی نظام کے تحفظ کا واضح اشارہ دیتا ہے۔
سفیر نے دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر پاکستان اور یورپی یونین کے قریبی تعاون پر روشنی ڈالی، جس میں کثیر فریقی عبوری اپیل کا ثالثی انتظام (ایم پی آئی اے)، ترقیاتی معاہدے کے لیے سرمایہ کاری کی سہولت، تجارت اور صنفی تحفظ کے اقدام بھی شامل ہیں۔
اس موقع پر بتایا گیا کہ یورپی یونین پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، جس میں جی ایس پی پلس کے ذریعے یورپ پائیدار اقتصادی ترقی کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔
ذرائع کے مطابق ٹی آر کیو معاہدہ واضح ذمہ داری، رپورٹنگ اور تصدیقی انتظامات کے ذریعے اس فریم ورک کی تکنیکی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے۔
سفارتخانہ پاکستان، انقرہ میں یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک باضابطہ اور پُروقار تقریب منعقد کی گئی، جس کا مقصد کشمیری عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقِ خودارادیت کی حمایت کا اعادہ اور ان کی جائز جدوجہد کے ساتھ پاکستان کی غیرمتزلزل وابستگی کا اظہار تھا۔
