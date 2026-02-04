پی ٹی آئی اجلاس کی اندرونی کہانی، کے پی میں لاک ڈاؤن و سڑکوں کی بندش کی مخالفت

2 فروری کو اسلام آباد میں واقع خیبر پختون خوا ہاؤس میں پی ٹی آئی پارلیمانی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔
ذرائع کے مطابق اجلاس میں رکنِ قومی اسمبلی شاہد خٹک نے 8 فروری کے لاک ڈاؤن اور سڑکوں کی بندش کی مخالفت کر دی۔
پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں شاہد خٹک کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن اور سڑکوں کی بندش سے صوبے کے عوام متاثر ہوں گے، خیبر پختون خوا کے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، یہاں احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں، کے پی میں لاک ڈاؤن اور سڑکوں کی بندش سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اڈیالہ جیل کے باہر مظاہروں میں شرکت نہ کرنے والوں کی فہرست بنا دی جائے۔
رکن قومی اسمبلی عاطف خان نے اجلاس کے دوران شاہد خٹک کی بات کی تائید کی۔
پارٹی ذرائع کے مطابق صدر پی ٹی آئی خیبرپختونخوا جنید اکبر نے اجلاس میں برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر ورکرز کا دباؤ ہے، ہم کس کس کو راضی کریں؟
انہوں نے شاہد خٹک کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم علیمہ خان کو، ورکرز کو اور اب آپ کو، کس کس کو راضی کریں؟ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو پھر تمام اراکینِ اسمبلی مستعفی ہو جاتے ہیں، بانیٔ پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنا ہے تو پھر سب نے اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے نکلنا ہو گا۔
پی ٹی آئی کے رکنِ قومی اسمبلی شاہد خٹک نے ’جیو نیوز‘ سے گفتگو میں کہا کہ اجلاس میں جنید اکبر سمیت ہر کسی نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، میں نے اجلاس میں کہا تھا کہ لاک ڈاؤن سے یہاں کے لوگوں کو مشکلات ہوں گی۔
صدر پی ٹی آئی خیبر پختون خوا جنید اکبر نے اپنا مؤقف دینے سے گریز کیا ہے۔
