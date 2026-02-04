 
اسحاق ڈار کی قازق صدر سے ملاقات: سیاسی، اقتصادی و عوامی روابط کے فروغ کے عزم کا اعادہ

اعزازسید
04 فروری ، 2026
— تصویر بشکریہ سوشل میڈیا
قازقستان کے صدر قاسم جومارت توقایف اور پاکستانی وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے۔

دفترِ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور عوامی روابط کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔

ترجمان دفترِ خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پاکستان اور قازقستان کے درمیان اعلیٰ سطح سیاسی روابط میں تیزی کو خوش آئند قرار دیا ہے۔

پاکستان اور قازقستان کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط

وزیرِ اعظم شہباز شریف اور صدر قاسم جومارت توکایووف نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔

ملاقات میں خطے میں پائیدار امن، استحکام اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔

دفترِ خارجہ کے مطابق پاکستان قازقستان کے ساتھ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے، پاکستان اور قازقستان کے تعلقات میں مثبت پیش رفت جاری ہے۔

واضح رہے کہ قازق صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان میں موجود ہیں۔

اس سے قبل اسحاق ڈار نے صدر قازقستان کو صدر، وزیرِ اعظم،حکومت اور عوامِ کی جانب سے خوش آمدید کیا۔

