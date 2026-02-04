اسحاق ڈار کی قازق صدر سے ملاقات: سیاسی، اقتصادی و عوامی روابط کے فروغ کے عزم کا اعادہ

قازقستان کے صدر قاسم جومارت توقایف اور پاکستانی وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے۔
دفترِ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور عوامی روابط کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
ترجمان دفترِ خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پاکستان اور قازقستان کے درمیان اعلیٰ سطح سیاسی روابط میں تیزی کو خوش آئند قرار دیا ہے۔
ملاقات میں خطے میں پائیدار امن، استحکام اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔
دفترِ خارجہ کے مطابق پاکستان قازقستان کے ساتھ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے، پاکستان اور قازقستان کے تعلقات میں مثبت پیش رفت جاری ہے۔
واضح رہے کہ قازق صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان میں موجود ہیں۔
اس سے قبل اسحاق ڈار نے صدر قازقستان کو صدر، وزیرِ اعظم،حکومت اور عوامِ کی جانب سے خوش آمدید کیا۔
سفارتخانہ پاکستان، انقرہ میں یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک باضابطہ اور پُروقار تقریب منعقد کی گئی، جس کا مقصد کشمیری عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقِ خودارادیت کی حمایت کا اعادہ اور ان کی جائز جدوجہد کے ساتھ پاکستان کی غیرمتزلزل وابستگی کا اظہار تھا۔