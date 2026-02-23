ویسٹ انڈیز، زمبابوے میچ میں ریکارڈ ساز کیا؟

ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کے خلاف شاندار کارکردگی دکھائی اور کئی ریکارڈ اپنے نام کرلیے ہیں۔
ممبئی میں کھیلے گئے سپر ایٹ مرحلے کے اہم میچ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم زمبابوے کے خلاف 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 254 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف سیٹ کیا۔
ٹی 20 ورلڈ کپ کی تاریخ میں یہ دوسرا بڑا سکور ہے، اس سے قبل 2007ء میں سری لنکا نے میگا ایونٹ میں کینیا کے خلاف 6 وکٹ پر 260 رنز بنائے تھے۔
مختصر ترین دورانیے کی کرکٹ میں تیسرا بڑا ٹارگٹ رواں ایونٹ میں آئرلینڈ نے عمان کے خلاف 5 وکٹ پر 235 رنز کی صورت میں بنایا تھا۔
2016ء کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے جنوبی افریقا کے خلاف 8 وکٹ پر 230 رنزبنائے تھے کیونکہ حریف ٹیم نے 229 رنز اسکور کیے تھے۔
آج کے میچ میں ویسٹ انڈیز کی طرف سے جارح مزاج بیٹر شمرون ہٹمائر نے 34 گیندوں رپ 85 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی اور اس دوران 7 چھکے اور اتنے ہی چوکے لگائے ۔
انہوں نے صرف 19 گیندوں پر نصف سنچری مکمل کی اور ٹورنامنٹ میں تیز ترین نصف سنچری کا ایڈن مارکرم اور پاتھم نسانکا کا ریکارڈ برابر کردیا۔
ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے آج کے میچ میں 19 چھکے لگائے اور 2014ء کا نیدرلینڈز کا آئرلینڈ کے خلاف 19 چھکوں کا ریکارڈ برابر کردیا۔
ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹی 20 ورلڈ کپ 2026ء میں اب تک 55 چھکے لگائے ہیں جبکہ ایونٹ میں چھکوں کی مجموعی تعداد 553 ہوچکی ہے۔