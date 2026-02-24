 
اسلام آباد: سرچ آپریشن، 395 افراد، 161 گھرانے چیک، 66 مشکوک افراد تھانے منتقل

ایاز اکبر
24 فروری ، 2026
—فائل فوٹو
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جرائم پیشہ، غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف آپریشنز کیے گئے۔

ترجمان پولیس کے مطابق یہ آپریشنز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد  کے انڈسٹریل ایریا، سہالہ، سنگجانی اور کراچی کمپنی کے علاقوں میں کیے گئے۔

سرچ آپریشن کے دوران 395 افراد اور 161 گھرانوں کو چیک کیا گیا۔

اسلام آباد پولیس کا گولڑہ میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن

پولیس کے مطابق آپریشن کے دوران 140 مشکوک افراد اور 10 ہوٹلز و موٹلز کو چیک کیا گیا۔

آپریشنز کے دوران 74 دکانوں،101 ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کی جانچ بھی کی گئی۔

پولیس کی کارروائی کے دوران 10 افغان شہریوں سمیت 66 مشکوک افراد کو متعلقہ تھانے منتقل کیا گیا جبکہ 20 لیٹر شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن بھی برآمد ہوا۔

