یونیورسٹی آف پشاور بی ایس کانووکیشن تاحکم ثانی مؤخر

24 فروری ، 2026
یونیورسٹی آف پشاور—فائل فوٹو
یونیورسٹی آف پشاور میں پانچویں بی ایس کانووکیشن کو تاحکمِ ثانی مؤخر کر دیا گیا۔

ذرائع کے مطابق پشاور یونیورسٹی کے بی ایس پروگرام کا کانووکیشن 2018ء تا 2022ء تاخیرکا شکار ہے، اس حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ نے کانووکیشن کے لیے سیکریٹری ہائر ایجوکیشن کو 2 مرتبہ خط لکھے تاہم محکمۂ ہائر ایجوکیشن نے پشاور یونیورسٹی کے دونوں خطوط کا جواب نہیں دیا۔

وزیرِ ہائر ایجوکیشن خیبر پختون خوا مینا خان آفریدی نے ’جیو نیوز‘ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وزیرِ اعلیٰ سہیل آفریدی جامعات میں کانووکیشن کی تقاریب میں جا رہے ہیں۔

پشاور یونیورسٹی میں 5 ارب 20 کروڑ سے زیادہ کی بےقاعدگیاں اور بےضابطگیاں سامنے آگئیں

آڈٹ رپورٹ کے مطابق اساتذہ کو زیادہ ادائیگی پر ایک کروڑ 38 لاکھ کا نقصان ہوا، پراجیکٹ اسٹاف کو پی سی ون میں منظور رقم سے اضافی ادا کرنے پر 73 لاکھ کا نقصان ہوا۔

انہوں نے مزید بتایا کہ یونیورسٹی کو بھی کانووکیشن کے لیے جلد تاریخ دے دی جائے گی۔

مینا خان آفریدی نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے یونیورسٹیز میں 5، 5 سال تک کانووکیشن نہیں ہوتا تھا۔

