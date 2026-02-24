 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

غیر قانونی مقیم افغانیوں کی اسکریننگ جاری، مزید 36 گرفتار

تازہ ترین
قومی خبریں
24 فروری ، 2026
— فائل فوٹو
— فائل فوٹو 

غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کی اسکریننگ اور شناختی دستاویزات کی جانچ جاری ہے۔

سیکیورٹی حکام کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، چکوال اور مری میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔

سیکیورٹی حکام نے بتایا ہے کہ مختلف اضلاع میں کارروائیوں کے دوران 36 غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔

غیر قانونی مقیم افغانیوں کی اسکریننگ جاری، 31 گرفتار

اسکریننگ کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، ضلع اٹک، ضلع چکوال، مری اور ضلع جہلم میں غیر قانونی طور پر مقیم 31 افغان گرفتار کر لیے گئے۔

سیکیورٹی حکام کے مطابق جعلی شناختی کارڈ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران غیر قانونی اسلحہ اور منشیات بھی برآمد ہوئی۔

سیکیورٹی حکام نے مزید بتایا ہے کہ کارروائیوں میں پولیس، لیڈی پولیس، رینجرز اور ایلیٹ پولیس سیکشنز نے حصہ لیا۔

سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ کارروائیوں میں ڈولفن اسکواڈ، سی ٹی ڈی سمیت انٹیلیجنس ادارے بھی شامل ہیں۔

قومی خبریں سے مزید