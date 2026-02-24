مسنگ پرسن کیس، 1 لاپتہ شخص پشاور ہائیکورٹ میں پیش

پشاور ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران ایک لاپتہ شخص پیش ہو گیا۔
پشاور ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق دائر درخواستوں پر چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے سماعت کی۔
دورانِ سماعت ایک لاپتہ شخص عدالت میں پیش ہو گیا، وکیلِ درخواست گزار نے عدالت کو آگاہ کیا کہ مذکورہ شخص واپس آ چکا ہے۔
چیف جسٹس نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ آپ کو کون لے کر گیا تھا؟ جس پر درخواست گزار نے جواب دیا کہ مجھے ایس پی سٹی لے کر گئے تھے۔
اسی کیس میں ایک لاپتہ بیٹے کی بازیابی کے لیے اس کی والدہ بھی عدالت میں پیش ہوئیں۔
ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل نے مؤقف اختیار کیا کہ اگر پولیس لاپتا شخص کے دوستوں سے تفتیش کرے تو ممکن ہے شواہد مل جائیں۔
چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے ریمارکس دیے کہ شہریوں کا تحفظ حکومت کی آئینی ذمے داری ہے۔
عدالت نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ مکمل تفتیش کر کے آئندہ سماعت پر جامع رپورٹ پیش کی جائے۔