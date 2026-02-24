کوہاٹ: لیڈی ڈاکٹر قتل کیس میں اہم پیش رفت، مرکزی ملزمان کی شناخت ہو گئی

کوہاٹ میں لیڈی ڈاکٹر مہوش کے قتل کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، پولیس نے مرکزی ملزمان کی شناخت کر لی۔
ڈی پی او کوہاٹ شہباز الہٰی کے مطابق ملزمان کی شناخت کے بعد مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے اور شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ کی جا رہی ہے۔
ڈی پی او نے یقین دہانی کرائی کہ مقتولہ ڈاکٹر مہوش کے اہلِ خانہ کو ہر ممکن انصاف فراہم کیا جائے گا۔
میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈی ایچ کیو اسپتال کے مطابق ڈاکٹر مہوش کا مبینہ طور پر ایک بیمار خاتون کے شوہر سے جھگڑا ہوا تھا اور جھگڑا کرنے والے شخص کو اسپتال میں تعینات پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔
ڈی پی او کے مطابق ڈاکٹر مہوش کو 2 روز قبل اسپتال سے گھر جاتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔