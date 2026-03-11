ممکنہ ایرانی ریڈیو پیغام، امریکا میں سیکیورٹی الرٹ، مشتبہ سلیپر سیلز کی سرگرمیوں پر نگرانی بڑھا دی گئی

امریکی انٹیلی جنس ایجنسیوں نے ایک رمز شدہ ریڈیو پیغام کو سننے کے بعد ملک گیر سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا، جس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایران سے آیا ہو اور سلیپر سیلز کو فعال کرنے کی اطلاع دے رہا ہو۔
رپورٹس کے مطابق یہ رمز شدہ پیغام اس دن کا تھا جب ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای شہید ہو گئے تھے، پیغام مختلف ممالک سے گزرا اور شارٹ ویو ریڈیو کے ذریعے منتقل کیا گیا، جس میں کوڈ شدہ نمبروں کا استعمال کیا گیا تھا۔
سلیپر سیلز خفیہ ایجنٹوں کا گروہ ہوتے ہیں جو کسی ملک یا ادارے میں طویل عرصے کے لیے غیر فعال رکھے جاتے ہیں اور مخصوص مشنز جیسے جاسوسی، دہشت گردی یا نقصان پہنچانے کے لیے انہیں بعد میں فعال کیا جاتا ہے۔
سائفر ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے پڑھے جانے والے پیغامات کو خفیہ، غیر قابلِ فہم شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے، ان کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے مخصوص انکرپشن کیز encryption keys کی ضرورت ہوتی ہے، بصورتِ دیگر پیغام سمجھنا ناممکن ہوتا ہے۔
فی الحال کسی خاص مقام پر فوری خطرے کی تصدیق نہیں ہوئی، امریکی وفاقی اور مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہوشیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
انٹیلی جنس اہلکار اس رازدارانہ پیغام کے اصل مقصد اور ماخذ کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔
امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللّٰہ علی خامنہ ای کی شہادت کے دو ہفتے بعد جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں واشنگٹن صورتحال پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے، جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے راستے محدود ہو گئے ہیں۔