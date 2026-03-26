 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

جنگ بندی پر ایرانی سخت مؤقف، خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
26 مارچ ، 2026

ایران کے سخت مؤقف کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق جنگ بندی کے حوالے سے ایران کے سخت مؤقف کے بعد تیل کی قیمت 2 فیصد سے زائد بڑھ گئی۔

مشرقِ وسطیٰ جنگ کے اثرات، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ

مشرقِ وسطیٰ جنگ کے اثرات سامنے آنے لگے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔

عالمی مارکیٹ میں برینٹ خام تیل 105 ڈالرز فی بیرل کی بلند سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ دورانِ ٹریڈنگ ڈبلیو ٹی آئی خام تیل 92 ڈالرز فی بیرل میں فروخت کیا جا رہا ہے۔

ماہرین کے مطابق مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی اور آبنائے ہرمز کی صورتِ حال عالمی توانائی منڈی پر براہِ راست اثر انداز ہو رہی ہے، جس کے باعث قیمتوں میں مزید اتار چڑھاؤ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔

