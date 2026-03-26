ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی ایران میں بغاوت کرانے کی تجویز مسترد کر دی

26 مارچ ، 2026

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیرِ اعظم نیتن یاہو کی ایران میں بغاوت کرانے کی تجویز مسترد کر دی۔

امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق نیتن یاہو نے ٹرمپ کو گزشتہ ہفتے ایرانی عوام کو سڑکوں پر لانے کی تجویز دی تھی۔

نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت انتشار کا شکار ہے اور اسے مزید غیر مستحکم کرنے کا موقع موجود ہے۔

ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا کہ لوگوں کو سڑکوں پر کیوں بلائیں؟ وہ مارے جائیں گے۔

امریکا اور اسرائیل نے عراقچی اور قالیباف کو عارضی طور پر ہدف کی فہرست سے نکال دیا

حکام نے بتایا کہ ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کو چار یا پانچ دنوں کے لیے ہدف کی فہرست سے ہٹایا گیا ہے کیونکہ صدر ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطح کے مذاکرات کا دروازہ کھول دیا ہے۔

امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق ٹرمپ نے ایرانی حکومت کی تبدیلی کو فوری ہدف بنانے سے گریز کیا ہے۔

دوسری جانب امریکا اور اسرائیل نے عارضی طور پر دو ایرانی عہدیداروں وزیرِ خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قالیباف کو ہدف کی فہرست سے نکال دیا ہے۔

امریکی جریدے کے مطابق امریکی حکام نے کہا ہے کہ امریکا اور اسرائیل نے عارضی طور پر دو سینئر ایرانی عہدیداروں کو اپنے ہدف کی فہرست سے نکال دیا ہے تاکہ وہ ممکنہ امن مذاکرات کی تلاش میں رہیں۔

حکام نے بتایا ہے کہ ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف اور وزیرِ خارجہ عباس عراقچی کو 4 یا 5 دن کے لیے ہدف کی فہرست سے ہٹایا گیا ہے کیونکہ صدر ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطح کے مذاکرات کا دروازہ کھول دیا ہے۔

