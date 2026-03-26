بھارت میں خوفناک بس حادثہ: تصادم کے بعد آگ بھڑک اٹھی، 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی

26 مارچ ، 2026
فوٹو بشکریہ بھارتی میڈیا
بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں ایک مسافر بس اور ڈمپر ٹرک کے درمیان شدید تصادم کے بعد بس میں آگ لگنے سے کم از کم 12 افراد ہلاک جبکہ تقریباً 20 مسافر زخمی ہو گئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق حادثہ صبح تقریباً 6 بجے پیش آیا جب ایک ہندو یاتریوں سے بھری بس تلنگانہ کے شہر نرمل سے نیلور جا رہی تھی، تصادم کے فوراً بعد بس میں آگ بھڑک اٹھی جس کے باعث کئی مسافر زندہ جل گئے۔

مارکاپورم کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ناگ راجو نے میڈیا کو بتایا کہ متعدد زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ 

آندھرا پردیش کے حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔

