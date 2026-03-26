کراچی: مختلف علاقوں میں صبح سویرے بارش

انیبہ ضمیر شاہ
26 مارچ ، 2026

کراچی کے شمالی اور مغربی علاقوں میں صبح سویرے بارش ہوئی جس کے بعد موسم خوش گوار ہو گیا۔

محکمۂ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کے سسٹم کے باعث شہرِ قائد میں آج چند مقامات پرگرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

بعض مقامات پر معتدل اور کہیں کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے۔

کراچی میں آج ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری

اولڈ ایئر پورٹ میں 10.8، ناظم آباد میں 9.7 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔

گرج چمک کے بادل مضبوط ہونے پر ہواؤں کی رفتار 40 کلو میٹر فی گھنٹہ سے زائد ہو سکتی ہے۔

محکمۂ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل شہر میں بارش کا امکان نہیں ہے، تاہم رواں ہفتے کے اختتام پر ہفتے اور اتوار کو گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ ژالہ باری و بارش کا امکان ہے۔

