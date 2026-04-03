خاموشی اس وقت بولتی ہے جب الفاظ ناکام ہو جائیں: ریما خان

پاکستانی معروف اداکارہ ریما خان کا کہنا ہے کہ خاموشی سب سے بڑا جواب ہوتا ہے، یہ اس وقت بولتی ہے جب الفاظ ناکام ہو جائیں۔
فوٹوز اینڈ ویڈیوز شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر امریکا میں مقیم اداکارہ نے اہم اور معنی خیز پیغام شیئر کیا ہے تاہم انہوں نے اپنے پیغام میں کسی کا نام نہیں لیا۔
سوشل میڈیا پر شیئر کردہ ویڈیو میں ریما خان نے کہا کہ زندگی نے مجھے کئی اسباق دیے، مگر ایک سبق جسے میں نے دل سے سمجھا اور سنجیدگی سے لیا وہ یہ ہے کہ ہر جھگڑا لڑنے کے قابل نہیں ہوتا، ہر بحث آپ کی عزت میں اضافہ نہیں کرتی اور ہر شخص توجہ کے قابل نہیں ہوتا۔
انہوں نے کہا کہ زندگی سے سیکھیں کہ کب خاموش رہنا ہے اور کب بولنا ہے، کچھ فیصلے وقت پر چھوڑ دیں، اپنی توانائی غلط لوگوں پر ضائع نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات خاموشی سب سے طاقتور جواب ہوتی ہے۔
ریما نے کیپشن میں لکھا ہے کہ خاموشی خالی نہیں، یہ طاقت اور حکمت سے بھرپور ہوتی ہے، کبھی کبھار سب سے طاقت ور جواب بالکل خاموش ہونا، جواب نہ دینا ہے، خاموشی میں آپ اپنے سکون کا تحفظ کرتے ہیں، گہرائی سے مشاہدہ کرتے ہیں اور شور سے بلند ہو جاتے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ خاموشی طاقت ہے، یہ اس وقت بولتی ہے جب الفاظ یا شور ناکام ہو جائیں۔
سوشل میڈیا صارفین کا خیال ہے کہ ریما خان کی یہ ویڈیو ریشم کی طرف اشارہ کرتی ہے، جبکہ دیگر نے کہا کہ یہ واقعی قیمتی نصیحت ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے ضروری تھی۔
اداکارہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو صارفین نے اسے اداکارہ ریشم اور دیدار کے جھگڑے سے منسلک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام بالواسطہ طور پر ریشم کے لیے ہے، جو ان دنوں دیدار کے غیر مہذب رویے کا جواب دے رہی ہیں۔
جنوبی بھارت سے تعلق رکھنے والی معروف تامل اداکارہ سوباشینی بالا سبرامینیم چنئی میں اپنے کرائے کے اپارٹمنٹ میں مردہ پائی گئیں۔ اطلاعات کے مطابق ٹیلی ویژن سیریل کیال میں اپنے مشہور کردار کی وجہ سے مشہور 36 سالہ اداکارہ اپنے کرائے کے فلیٹ میں مردہ حالت میں ملیں، انکی اچانک موت سے انکے ساتھی اور پرستار شدید صدمے میں مبتلا ہوگئے۔
اسپین کے جزیرے گرین کیناریا میں ایک دور دراز قدرتی تالاب سے خاتون کی لاش برآمد ہوئی ہے جس کی شناخت ہنگری کی ریئلٹی ٹی وی اسٹار اور سوشل میڈیا انفلوئنسر اینابیلا لوواس کے طور ہوئی ہے، پولیس نے دانتوں کے ریکارڈ کی مدد سے شناخت کی تصدیق کی۔
بالی ووڈ کی سینئر اداکارہ نیتو کپور کو نیتا مکیش امبانی کلچرل سینٹر کی تقریب میں اپنی ہم شکل مل گئیں، اس موقع پر دونوں نے پاپارازی کو اکٹھے پوز دیئے، مداح حیران رہ گئے کہ ان میں سے اصل کون ہے؟ واضح رہے کہ نیتو کپور این ایم اے سی سی گالا کی تیسری سالانہ تقریب میں شریک تھیں۔
پاکستان کے معروف اداکار شان شاہد نے کہا ہے کہ فلم ’بُلھا‘ کی کامیابی پر بے حد خوش ہوں، میری نئی فلم ’سائیکو‘ میں اداکارہ میرا سب کو حیران کردینگی، فلم انڈسٹری میں اب دشمنی بہت ہوگئی ہے، لوگ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ بڑے لوگ جب میرے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے، جیو کی فلم ’خدا کے لیے‘ کے بعد بالی وڈ سے فلموں میں کام کرنے کی آفرز ہوئیں۔