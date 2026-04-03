ابوظبی: انٹرسیپٹر کا ملبہ گرنے سے آگ بھڑکنے کے بعد حبشان گیس تنصیبات بند

03 اپریل ، 2026
متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظبی میں گیس کمپلیکس پر انٹرسیپٹر کا ملبہ گرنے سے آگ بھڑکنے کے بعد حبشان گیس تنصیبات کو بند کر دیا گیا۔

عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق آج ابوظبی میں ایک گیس کمپلیکس پر انٹرسیپٹر کا ملبہ گرنے کی وجہ سے آگ لگنے کے بعد حبشان گیس تنصیبات میں کام روکنا پڑ گیا۔

متحدہ عرب امارات کے میڈیا آفس نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر موجود اپنے آفیشل اکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ فضائی دفاعی نظام کی کامیاب مداخلت کے بعد، حبشان گیس تنصیبات کے آپریشنز معطل کر دیے گئے ہیں، ایمرجنسی رسپانس ٹیمز آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں، ابھی تک کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔

یاد رہے کہ اس سے قبل 19 مارچ کو بھی میزائل کا ملبہ گرنے کے بعد حبشان گیس تنصیبات کو عارضی طور پر بند کیا گیا تھا۔

