پی ایس ایل 11: نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا نیا روپ

عتیق الرحمان
03 اپریل ، 2026
فائل فوٹو
فائل فوٹو

پاکستان سُپر لیگ (پی ایس ایل) کی ٹیموں نے 8 اپریل سے کراچی میں شروع ہونےو الے میچز کےلیے اس شہر کا رُخ کرلیا ہے۔

پشاور زلمی کی ٹیم نے آج آرام کو ترجیح دی جبکہ حیدر آباد کنگز مین نے نیشنل اسٹیڈیم میں بھرپور ٹریننگ سیشن کیا۔

صائم ایوب ہیوی بیٹ اور گیند کے ساتھ اور کپتان مارنش لیبوشن بھی بیٹنگ کی خاص پریکٹس کرتے نظر آئے۔

22 میچز کی میزبانی کرنے والے نیشنل اسٹیڈیم کے انکلوژر کی چھتیں ہٹا کر اسے نیا روپ دیا گیا ہے، جس کا نظارہ دلکش نظر آرہا ہے۔

نیشنل اسٹیڈیم کے تمام انکلوژر کی چھتیں ہٹا دی گئیں، انکلوژر میں لگی رنگ برنگی کرسیوں سے اسٹیڈیم ایک نئے روپ میں نظر آرہا ہے۔

حالیہ بارشوں کی وجہ سے اسٹیڈیم کی گراؤنڈ بھی لش گرین ہوگئی ہے، جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہی ہے، اسٹیڈیم کی 14 پچز کے اسکوائر پر بھی خاص کام کیا جا رہا ہے کیونکہ ان پچز پر 22 میچز کا انعقاد ہونا ہے۔

دوسری جانب کراچی کا رخ کرنے والی پشاور زلمی کی ٹیم نے آج آرام کو ترجیح دی اور نیشنل اسٹیدیم میں پریکٹس سیشن نہیں کیا۔

حیدر آباد کنگزمین کی ٹیم اسٹیڈیم میں بھرپور ٹریننگ کرتی نظر آئی، صائم ایوب 2 ہزار گرام کے ہیوی بیٹ اور بال کے ساتھ خصوصی ٹریننگ کرتے نظر آئے جبکہ کپتان مارنوس لیبوشن نے کون پر گیند رکھ کر بیٹنگ پریکٹس کی۔

حیدر آباد کینگز مین کی ٹیم سناریو بیسڈ میچ بھی کھیلتی نظر آئی، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عرفان خان نیازی نے کہا کہ کراچی مرحلے میں ان کی ٹیم کو کامیابی ملے گی۔

پاکستان سُپر لیگ میں کراچی میں میچز کا آغاز 8 اپریل سے ہوگا، جہاں پہلے دن حیدر آباد کنگزمین اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل ہوگی۔

