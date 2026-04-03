ایران اسلام آباد میں امریکی حکام سے ملنے کیلئے تیار نہیں، امریکی اخبار کا دعویٰ

03 اپریل ، 2026
فائل فوٹو
فائل فوٹو 

ایران جنگ بندی کوششوں سے متعلق امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ  پاکستان کی قیادت میں علاقائی ممالک کی کوششوں کا حالیہ دور اختتام کو پہنچ گیا۔

امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ ایران اسلام آباد میں امریکی حکام سے ملنے کے لیے تیار نہیں، ایران کا کہنا ہے کہ امریکا کے مطالبات قابل قبول نہیں۔

اخبار نے دعویٰ کیا کہ ایران نے جنگ بندی ثالثوں کو باضابطہ طور پر آگاہ کردیا۔

دوسری جانب ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی نے  ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ایران نے 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی۔

ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ جنگ بندی کی تجویز بدھ کو کسی دوسرے ملک کے ذریعے دی گئی تھی، تاہم اس ملک کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔

چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے چین ، پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتا ہے اور ان کی حمایت کرتا ہے۔

واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے جنگ بندی کی درخواست کی ہے تاہم ایران نے ٹرمپ کے اس بیان کی تردید کی تھی۔

ذرائع کے مطابق ٹرمپ نے عندیہ دیا تھا کہ اگر ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے تو وہ جنگ بندی پر غور کر سکتے ہیں۔

ثالثوں کے مطابق سفارتی کوششوں کے ابتدائی مرحلے میں ایران نے واضح کیا تھا کہ وہ جنگ اسی صورت ختم کرے گا جب امریکا ہرجانہ ادا کرے، مشرق وسطیٰ میں اپنے فوجی اڈے ختم کرے اور آئندہ حملے نہ کرنے کی ضمانت دے۔

