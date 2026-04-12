ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کا دعویٰ رد کردیا

12 اپریل ، 2026
فائل فوٹو
ایران کی مسلح افواج نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی شروع کرنے کا دعویٰ مسترد کردیا۔

خاتم الانبیا سینٹرل ہیڈکوارٹرز کے ترجمان نے کہا کہ ہرمز سے کسی بھی جہاز کے گزرنے میں ایرانی مسلح افواج کو بالادستی حاصل ہے۔ 

دوسری جانب پاسداران انقلاب نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز سے صرف غیرفوجی جہازوں کو ہی گزرنے کی اجازت ہے۔

2 امریکی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر خلیج عرب پہنچ گئے، پیٹ ہیگستھ

امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگستھ نے کہا ہے کہ 2 امریکی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر خلیج عرب پہنچ گئے ہیں۔

پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز سے فوجی جہازوں کے گزرنے کی کسی بھی کوشش کا سخت جواب دیا جائے گا۔

اس سے پہلے امریکی سینٹ کوم نے کہا تھا کہ دو گائیڈڈ میزائل بردار امریکی بحری جنگی جہازوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ آنے والے دنوں میں اضافی امریکی فوج اور زیر آب ڈرونز بھی اس آپریشن میں شامل ہوں گے۔ 

امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ نے بھی کہا تھا کہ امریکی جہازوں یو ایس ایس فرینک ای پیٹرسن اور مائیکل مرفی نے آبی گزرگاہ کی حفاظت کے لیے آپریشن کیا تھا۔

